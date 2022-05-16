Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen Vali Ekinci'ye ziyaret - Haberler

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Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen Vali Ekinci'ye ziyaret

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen Vali Ekinci'ye ziyaret

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

BİNGÖL (AA) - Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekinci, Uluslararası Aile Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bu kapsamda yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi alan Ekinci, devletin sağlıklı birey ve aile hedefi için daima vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ekinci, vatandaşların Uluslararası Aile Haftası'nı kutladı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

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