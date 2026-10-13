Binali Yıldırım, Uşak'ta 81 ilde 81 Anaokulu Projesi kapsamındaki açılışa katıldı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Uşak'taki Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı.

"81 ilde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulu'nun açılışı için kente gelen Yıldırım, Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Fatih Mahallesi'ndeki okulun açılış törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 4-6 yaş çocukları geleceğe hazırlayacak bir okulun açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek'e teşekkür eden Yıldırım, okulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'de çok büyük projelere imza attıklarını ifade eden Yıldırım, "Bunlar memleket için, memleketin geleceği için, kalkınması için güzel hizmetler ama açıkçası bu büyük projeler bir yana şu proje yavrularımız için, onların geleceği için yapılan bu anaokulları, bu eğitim yuvaları, beni bu büyük projelerden daha fazla heyecanlandırıyor. Çünkü biz burada geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza, yavrularımıza yatırım yapıyoruz. Eğer 100 yılı düşünüyorsan insana yatırım yapın. İnsana yapılan yatırım nesilden nesile devam eder. Onun için bu yatırım yavrularımıza, geleceği emanet edeceğimiz evlatlarımıza yapılan bu yatırım her türlü yatırımdan daha kıymetlidir." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, eğitimin milletin geleceğini inşa eden bir unsur olduğunu, bunun en sağlam temellerinin ise okul öncesi eğitimle atıldığını belirtti.

Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinden birinin okul öncesi eğitimi ülke genelinde yaygınlaştırarak, her çocuğun bu imkandan eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu kaydeden Ökten, şöyle devam etti:

"Zira ağaç yaşken eğilir düsturuyla hareket ediyor, evlatlarımızın karakter inşasının bu sıralarda başladığına inanıyoruz. Açılışını yaptığımız Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulumuzun da bu vizyonumuza çok büyük bir katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Bu sıcak ve donanımlı eğitim yuvamızda evlatlarımız şefkatli öğretmenlerimizin rehberliğinde ilk eğitimlerini alacaktır. Onlar Türkiye Yüzyılını inşa edecek milli ve manevi değerlerimizle donanmış güçlü nesillerdir."

Uşak Valisi Serdar Kartal ise eğitim alanında kapsamlı yatırımların gerçekleştirildiğini, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda eğitimin yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Uşak'taki her bir eğitim kurumunu çağın imkanlarıyla donatmak için çalıştıklarını aktaran Kartal, Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulu'nun kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek de firma olarak bu yıl 55. yılını kutladıklarını, 1995'ten bu yana 10 okul ve 1 kreş yaptırdıklarını belirterek, "510 öğretmenin görev aldığı, 308 derslik bulunan bu eğitim yapılarında toplamda 712 öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca Özdilek Vakfı olarak 700 öğrenciye yılda toplamda 41 milyon lira burs ödemesi gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozar Aydın ve Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile beraberindekiler anaokulunu gezdi.

Kaynak: AA