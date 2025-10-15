Bilecik Valisi Sözer, Diyanet İşleri ve RTÜK Başkanlarını Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumların faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde Sözer, Arpaguş ve Şahin'e görevlerinde başarılar diledi.