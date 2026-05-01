Bilecik Valisi Sözer'den şehit infaz koruma memuru Arı'nın ailesine ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2015'te görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan infaz koruma memuru İsmail Arı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ailenin Beşiktaş Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleştirilen ziyarette Sözer, anne Sevginur ve baba Hüseyin Arı ile sohbet etti.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Anne Sevginur Arı'ya plaket verilmesiyle sona eren ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer de yer aldı.