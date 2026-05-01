Bilecik Valisi Sözer'den şehit infaz koruma memuru Arı'nın ailesine ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2015'te görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan infaz koruma memuru İsmail Arı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ailenin Beşiktaş Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleştirilen ziyarette Sözer, anne Sevginur ve baba Hüseyin Arı ile sohbet etti.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Anne Sevginur Arı'ya plaket verilmesiyle sona eren ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer de yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi