Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Nüfus Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, teknolojik altyapısıyla uzman, disiplinli ve güler yüzlü kadrolarla 'İlk nefesten, son nefese' sloganıyla hayatın her anında milletin yanında olduklarını söyledi. Kızılkaya, Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle Bilecik İl Nüfus Müdürü Osman Çırak'ı ve müdürlük çalışanlarını makamında kabul etti. Faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, görevlerinde başarılar dileyerek, '1831 yılında temelleri atılan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz, kimliğimizin ve kültürümüzün devamlılığını sağlayan devletimizin en önemli Kurumlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) başta olmak üzere, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), gibi pek çok yerli ve milli proje ile vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor, devletimizin hızına hız katıyor. Ayrıca afet ve acil durumlar için oluşturulan Mobil Hizmet Tırları ve Nüfusmatik Projelerimizle acil durumlarda bile hizmet sunma kabiliyetimiz bulunuyor. Bu vesile ile Türkiye için canla başla çalışan, Türkiye'de dijital dönüşümün öncülüğünü yapan tüm mesai arkadaşlarımızın Dünya Nüfus Gününü kutluyor, üstün başarı ve muvaffakiyetler diliyorum' dedi. - BİLECİK