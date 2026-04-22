Bilecik'te sis etkili oluyor
Bilecik'te kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kent genelindeki yollarda sürücüler, kontrollü ilerliyor. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer