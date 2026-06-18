Bilecik'te yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Bilecik'te yaralı bulunan çakal, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şubesi ekipleri gözetiminde doğal ortamlarına bırakıldı.

Trafik kazası sonrası yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden alınarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada, veteriner hekim Mehmet Umut Ünlü tarafından yapılan ilk muayenesinde herhangi bir kırığının olmadığı tespit edildi.

İç kanaması dolayısıyla iğne tedavisi yapılan ve bir süre kontrol altında tutulan Çakal, DKMP ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.