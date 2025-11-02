Bilecik'te Traktör ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Emrecan K'nin (19) kullandığı 14 LA 835 plakalı traktör, Gölpazarı-Taraklı kara yolunda Mehmet K. (75) idaresindeki 54 E 0709 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Haşim E. (58) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel