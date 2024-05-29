Bilecik'te Park Yerinden Yola Çıkan Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Bilecik merkezinde park yerinden yola çıkan bir sürücü, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bilecik'te park yerinden yola çıkan sürücünün motosiklete çarpması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yolun kenarında park halindeki Fitnat Ş.,yönetimindeki 11 ABH 285 plakalı otomobil, yola çıkmak istediği esnada kendi şeridinde valilik istikametine giden İsmail T. idaresindeki BYA 07 plakalı motosiklete çarptı.
Meydana gelen kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.