Bilecik'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Araç kullanılmaz hale geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haceloğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Aytaç K, işten geldikten sonra evinin önüne 41 RR 792 plakalı hafif ticari aracı park ettiği sırada duman çıkmaya başladı.
Kısa sürede araç yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel