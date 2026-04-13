Bilecik'te otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada 87 yaşındaki sürücü K.K. ve 80 yaşındaki yolcu S.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
K.K'nin (87) kullandığı 43 LF 450 plakalı otomobil, Metristepe köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü ve otomobilde bulunan S.B. (80) yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan