Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Berkay S. (26), yönetimindeki 34 AFE 639 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde Murat G. idaresindeki 11 ABF 114 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel