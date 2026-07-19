Haberler

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te elektrik hattından çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Vezirhan beldesine bağlı Mahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda elektrik hattı kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

2 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Tadic geri dönüyor
Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

50 bin TL için klozetin başına koştular! Avm'deki yarışma olay çıkardı
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da yollar ayrıldı