Bilecik'te motosikletin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik-Bozüyük kara yolunda motosikletin tıra çarpması sonucu 23 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
A.Y'nin (23) kullandığı 34 HTM 648 plakalı motosiklet, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Küplü köyü kavşağında E.Ö. (60) yönetimindeki 11 SH 135 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan