Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Bilecik'te bir motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü İsa A, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bilecik'te bir motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Bereket Sokağı'nda seyreden İsa A. idaresindeki 34 GKM 953 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İsa A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.