Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dronla bulundu
Bilecik'in Vezirhan beldesinde kaybolan 9 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmaları sonucu yaklaşık bir saatte bulunarak sahibine teslim edildi.
Bilecik'te kaybolan 9 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.
Merkez Vezirhan beldesinde hayvancılıkla uğraşan A.Y, küçükbaş hayvanlarının kırsal bölgede otlanırken kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda sürünün yerini tespit etti.
Ekipler, bulunan hayvanları sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan