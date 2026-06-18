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BŞEÜ'den kısa kısa

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerin kampüs yaşamını konu alan resim sergisi ve sosyal hizmet projelerinin poster sunumu gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nce "Kampüste Yaşam" resim sergisi açıldı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul'un katılımıyla Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Resim Bölümü öğrencilerince hazırlanan sergide, kampüs yaşamına ilişkin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak hazırladıkları eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu kaydedildi.

Farklı teknik ve yaklaşımlarla ortaya konulan çalışmaların, üniversite yaşamının akademik, sosyal ve kültürel yönlerini sanatsal bir bakış açısıyla yansıttığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmaların yer aldığı sergi, kampüsün farklı mekanlarını, öğrenci yaşamını ve üniversite atmosferini konu alan eserleri bir araya getirdi. Sergi, öğrencilerimizin sanatsal üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlarken ziyaretçilere de kampüs yaşamını sanat aracılığıyla yeniden yorumlama fırsatı sundu. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yaratıcı çalışmalarını görünür kılmasının yanı sıra üniversitemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetlere de önemli katkı sağladı."

Poster Sunum Sergisi

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından toplumsal katkı projelerinin yer aldığı 'Poster sunum sergisi' ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca geliştirdikleri toplumsal sorumluluk ve sosyal fayda odaklı projelerin tanıtıldığı sergide, farklı hedef gruplara yönelik yürütülen çalışmaların poster sunumları aracılığıyla hazırladıkları projelerin amaçları, uygulama süreçleri ve elde edilen çıktılar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın da projeleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen projelerin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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