Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.P'yi (36) yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde 110 personelin katılımıyla "Türkiye güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirdi.
Kaynak: AA