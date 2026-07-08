Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye orman, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi; yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Küçükyenice köyü yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer