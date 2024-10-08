BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 AKADEMİK YILI ORYANTASYON PROGRAMLARI BAŞLADI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) 2024-2025 akademik yılında yerleştirilen öğrencilere yönelik oryantasyon programları başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde 8 gün sürecek programda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığınca öğrencilere üniversitenin akademik ve idari birimlerin iş ve işleyişleri konularında bilgilendirileceği ifade edildi.

Oryantasyon programında öğrencilere üniversite kampüsü, akademik süreçler, sosyal ve kültürel imkanlar, idari hizmetler ve öğrenci kulüpleri hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapılacağı aktarılan açıklamada, öğrencilere ders kayıt işlemlerinden sınav takvimine kadar birçok konuda yol gösterici bilgiler sunulacağı, üniversitenin danışmanlık ve kariyer planlama hizmetlerinin tanıtılacağı kaydedildi.