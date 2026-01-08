Haberler

Pazaryeri Belediye Meclisi toplandı

Güncelleme:
Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, 12 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığındaki toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Tekin, toplantı sonunda alınan kararların Pazaryeri ilçesi için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel





