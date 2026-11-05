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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yaban mantarı zehirlenmelerine karşı uyardı

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı doğal mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi uyarısında bulundu. Son günlerde yaban mantarı tüketimine bağlı ölümcül zehirlenmelerin arttığı belirtilen açıklamada, bulantı, kusma ve baş dönmesinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, doğal alanlarda yetişen mantarlardan uzak durulması gerektiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, doğada yetişen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Son günlerde doğal alanlarda yetişen mantarların tüketilmesi sonucu ölümcül zehirlenme vakalarında artış yaşandığı belirtilen açıklamada, kaynağı ve türü bilinmeyen yaban mantarlarının kesinlikle tüketilmemesi ve mantar tüketimi sonrası bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetler yaşandığında, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, mantarları doğal yaşam alanlarında çocuklardan uzak tutulması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA
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