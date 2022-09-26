Raf ömrü bir yılı bulan kestane kabağı Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde, raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üreticileri, Kızıldamlar Barajı'nın sulamaya katkısı ve "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde verimden ve kaliteden memnun.

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde, raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üreticileri, Kızıldamlar Barajı'nın sulamaya katkısı ve "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde verimden ve kaliteden memnun.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde, 2006 yılında hizmete giren Kızıldamlar Barajı'nın suyunun araziye verilmesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı proje ile "İyi Tarım Uygulaması"na geçilmesi kestane kabağı üretiminde artış sağladı.

Üreticiler, Türkiye'nin birçok iline gönderilen, lezzeti ve kalitesiyle ülke genelindeki tüccardan talep gören kestane kabağını hasat etmek için sabahın ilk ışıklarında tarlalarına gidiyor. 360 rakımlı köyde dekar başına 2-3 ton verim alınabiliyor.

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, AA muhabirine, 2000 yılında 50 tonla kestane kabağı üretimine başladıklarını, 2006 yılında baraj suyunun tarlalara verilmesiyle üretimin arttığını söyledi.

Köydeki çiftçilerin "İyi Tarım Uygulaması"ndan çok memnun olduğunu ve genelde ilaç kullanmadıklarını anlatan Gezen, "Kabaklarda ortalama 8 kilogram olan ağırlık, köyümüzde ürettiğimiz ürünlerde 15 kilogramı buluyor, bazen 30-40 kilogram ağırlığa kadar çıkıyor. Türkiye'deki kabak üretimine büyük ölçüde katkıda bulunuyoruz." dedi.

"Ağırlıklı olarak hayvan gübresi atıyoruz"

Sert kabuklu, yuvarlak ve basık olan, daha çok tatlı yapımında kullanılan kestane kabağının, köyün geçirgen toprağı sayesinde hem lezzetli hem de dayanıklı olduğuna dikkati çeken Gezen, şunları kaydetti:

"Son yıllarda 1000 tona kadar üretimi artırdık. Kabağın özelliği erken ekilip, geç hasat edilmesi. Rakım olarak da istenilen bir rakımda olması dolayısıyla kaliteli ve dayanıklı oluyor. Önceden dönümünde ortalama 300 kilogram elde edilirken, bugün 2006 yılında Kızıldamlar Barajı'nın arazilerimizi sulamasıyla üretim fazlalığı yaşıyoruz."

10-15 yıldır mahsul yetiştiren çiftçinin uygun tohum ve gübre kullanımı hakkında tecrübe edindiğini söyleyen Metin Gezen, "Köyümüzde hayvancılık yaygın olduğu için, hayvanların gübrelerini topraklarımızda kestane kabağı yetiştirmek için kullanıyoruz. Yani ağırlıklı olarak hayvan gübresi atıyoruz. Üretilen kabaklar bir yıl dayanıklılığını koruyor. Ürünümüzü İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ne gönderiyoruz. Verim iyi, vatandaş da memnun. Köyümüzde 30 çiftçi tarafından 300 dekar alanda üretim yapılıyor." diye konuştu.

Gezen, köyde sulamanın yonca olmak üzere diğer ürünlerin üretimine de büyük katkı sağladığını belirtti.