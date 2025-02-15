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Bileci'de Huzur Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Bileci'de Huzur Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
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Bileci'de polis ve jandarma tarafından umuma açık yerlerde gerçekleştirilen huzur operasyonunda, 4 bin 554 kişi sorgulandı ve arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

Bileci'te polis ve jandarma tarafından il genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı koordinasyonunda 353 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, trafik denetimi yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 bin 554 kişi sorgulanırken, arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl ve ilçe giriş ve çıkışlarında ise araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara cezai işlem gerçekleştirildi.

Kontrollerde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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