Bilal Erdoğan: Bugün gündemimiz çocuklar

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gündemin çocuklar olduğunu belirterek, "Bugün gündemimiz çocuklar. Çocuklarımızın güvenli, emniyetli bir şekilde okullarına devam edebilmeleri gündemde. Fiziki emniyetin ötesinde çocuklarımızın ekran bağımlılığıyla mücadelede oradan nasıl korunacağı, sosyal medya ve türevleri üzerinden çocuklarımızı esir almaya çalışan kötü etkenlerden nasıl korunacakları, şu anda gündemimizde bunlar var" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Muş'ta 'Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katıldı. Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen programa, Muş Valisi Avni Çakır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, belediye başkanları, partililer, İlim Yayma Vakfı üyeleri, Türk Kızılay üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 23 Nisan'ın buruk geçtiğini belirten Erdoğan, "Allah kimseye yaşatmasın. Allah korusun ama belki de milletçe bir uyanma vesilesi olsun diye dua ediyorum. Bazen bir musibet, bir nasihatten evladır derler. Çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kırılgan bir dönemde çocuk yetiştirdiğimizi unutuyoruz. Bunun sadece anne babanın, sadece okuldaki öğretmenin işi olmadığını artık kabul etmemiz lazım. Yani işte ben çocuğu okula verdim. Gerisini anlamam. İşte öğretmen değil misin sen? Bu iş böyle değil. Bu iş bütün toplumun paydaşı olduğu bir iş. Böyle görmemiz lazım. Bizim geleneğimizde de böyle. Peygamber Efendimiz de bize böyle öğretmiş. Mesela çocuklara hoşluk olsun, espri olsun diye bile yalan söylememeyi Peygamberimizden öğreniyoruz. Yani böyle yetişen bir çocuk yalancı olur mu? Ama toplumdaki herkesin bunu uygulaması gerekiyor" dedi.

'BİZ ÖĞRETMENE ÖĞRETMENLİK ÖĞRETMEYECEĞİZ'

Çocuk yetiştirmenin yalnızca aile ve öğretmenlerin sorumluluğu olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bize yol gösterecek olan öğretmen. Yani okulda bir şey oldu öğretmene gittik. Öğretmen bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleyecek. Biz öğretmene öğretmenlik öğretmeyeceğiz. Böyle bir yerde öğretmenin elini taşın altından çekmesi mümkün olabilir mi? Yani ben çocuklarımın yanında olmak istiyorum diyen öğretmene 'Hayır, sen gitme okula.' demek, böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bunu salgın döneminde de yaşadık. Nice cefakar, fedakar eğitim gönüllüleri salgın zamanında çocuklarından ayrı tutuldular. Dolayısıyla bizim öğretmenlerimizi destekleyici rolde eğitime destek olmamız da lazım. Kahramanmaraş olaylarının ardından bir çocuk bayramının gününde belki daha çok düşünmemiz gereken, daha çok kafa yormamız gereken meseleler diye bunlardan başlamak istedim" diye konuştu.

Bazı keskin tedbirlerin alınması konusunda bugüne kadar işte farklı saiklerle işi siyaset mecrasında olmaz hale getirenlerin de artık kendine çeki düzen vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte tam sosyal medya düzenlemesi meclisteyken bu iş oldu. Korkarım eğer bu iş olmasaydı mecliste bu düzenleme kim bilir ne kadar sulandırılacaktı, kim bilir ne kadar zayıflatılacaktı, kim bilir geçmesi kaç hafta sürecekti. Maalesef millet olarak da çocuklarımızı korumak için bu ülkeyi yönetenlerin, oy verdiklerimizin, meclisteki temsilcilerimizin, bakanlarımızın yapmak istedikleri düzenlemeleri, yapılması gereken düzenlemeleri yapması konusunda daha çok talepkar olmamız lazım. Buna engel olanları, bunu yavaşlatanları da 'Bak engel olan da bu.' dememiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü artık çok zaman kaybettik. 'Çocuklarımızı korumak için halen zamanımız var' şeylerini geçtik artık. Bu işi biz 25-30 sene önce iyi bir yola koyabilseydik bugün daha iyi bir noktada olurduk. Milli Eğitim Bakanlığımız bundan önce okulların önüne güvenlikle ilgili bir tedbir almak istediği zaman ilgili işte kuruluş çıkıyor, 'Biz okullarda işte güvenlik istemiyoruz.' Ondan sonra aynı kuruluş öğretmenleri okula sokmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Üzülerek söylüyorum. Kahramanmaraş'ta anneler taziyelerde yanımıza gelip 'Ben çocuğumu nasıl okula koyacağım şimdi?' dediğinde öğretmenin okula gitmediği yerde ben acaba bu anneye ne diyebilirim diye gerçekten kendimi çok kötü hissettim. Onlar da inşallah yaptıkları hatanın farkına vardılar çünkü öğretmen olmadıktan sonra biz neyi konuşabiliriz ki?"

GÖNÜL SOFRASI PROGRAMI

Erdoğan, Muş Öğretmenevinde partililerle, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaş ve çocuklarla yemekte bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, "Bugün gündemimiz çocuklar. Çocuklarımızın güvenli, emniyetli bir şekilde okullarına devam edebilmeleri gündemde. Fiziki emniyetin ötesinde çocuklarımızın ekran bağımlılığıyla mücadelede oradan nasıl korunacağı, sosyal medya ve türevleri üzerinden çocuklarımızı esir almaya çalışan kötü etkenlerden nasıl korunacakları, şu anda gündemimizde bunlar var. 23 Nisan'da bunların daha çok konuşulması lazım. Meclisimizde sosyal medyanın tuzaklarından çocuklarımızı korumaya yönelik bir düzenleme geçirildi. Bunu duymak çok sevindirici. Ancak bunun yaygınlaştırılması ve uygulanması lazım. Çünkü siz ne kadar tedbir alırsanız bu işleri yapanlar da kendi tedbirlerini alıyor. Siz ne kadar delikleri kapatırsanız başkaları başka yerlerden delikler açıp başka yollar bulmaya çalışıyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların teyakkuzda olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyada çocuklarımızı sosyal medyadan korumaya yönelik engellemeleri, tedbirleri ilk alan ülke değiliz. Avustralya ön ayak oldu. Fransa da tedbir almak üzere, başka birçok ülkenin bu alanda tedbirleri aldığını, almakta olduğunu çalıştığını biliyoruz. Türkiye olarak da bir yandan bu uygulamaların başarı oranına, durumuna bakarken, bir yandan bizdeki uygulamanın nasıl daha başarılı olacağını da takip etmek durumundayız. Ama bunların başarılı olması için kamuoyumuzun, anne babalarımızın, vatandaşlarımızın çocuklarımızın korunması ile ilgili daha talepkar olması lazım. Çocuklarımızın korunmasına yönelik tedbirler alınırken bu tedbirlerin alınmasına çeşitli bahanelerle karşı çıkanlara da kamuoyunun karşı çıkması lazım. Çünkü bizim çocuklar kırmızı çizgimiz. Çocuklarımız her şeyden önce çocuklarımızı ve nesillerimizi koruyacağız. Şu yaşadığımız musibetin bize artık bunu öğretmesi lazım. Bizim artık bunu kuvveden fiile geçirmemizi sağlaması lazım."

Bu hafta Meclis'te atılan adımla çocukların daha aydınlık ve müreffeh yarınlara hazırlanacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin 21'inci yüzyıla damga vuracak nesillerini yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, "Bunda hem mülki idaremizin, hem bakanlıklarımızın, hem okullarımızın, hem Gençlik Spor Bakanlığımızın gençlik merkezleriyle, kamplarıyla, spor tesisleriyle, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın danışmanlığının, uzmanlığının ciddi anlamda devrede olduğunu biliyoruz. Ama bu çalışmalar kamuoyunun desteği, kamuoyunun katkısı, bütün bir milletçe arkasında durmamız olmazsa başarılı olamaz. Ümit ediyorum ki bu bir milat olsun. Bir daha böyle şeylerin tekrar edilmemesi için, bir daha çocuklarımızın bu tuzaklara düşmemeleri için, bir daha bu tür musibetlerin tekrar etmemesi için bu musibetlerin, bu belaların, bu nefretlerin nereden geldiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Başta Amerika olmak üzere batıdan geliyor. O zaman medeniyet bir gelişmişlik göstergesi olarak medeniyet. Ama eğer bu gelişmişliği alacağız diye o medeniyetin bütün kokuşmuşluklarını, bütün hastalıklarını da içimize alırsak o zaman biz o medeniyetin nimetlerini yaşamadan külfetlerini yaşamaya başladık. Onun için biz Batı medeniyetinden alacağımız varsa bizim aydınlık yarınlarımıza katkı sağlayacak taraflarını alıp bunların kendi hastalıklarını içimize kesinlikle ithal edemeyiz. Buna karşıda uyanık ve dirençli olmamız lazım." İfadesini kullandı.

