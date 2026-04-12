Haberler

Hindistan'da Otobüs ile Kamyonet Çarpıştı: En Az 10 Ölü, 25 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen trafik kazasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 12 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, cumartesi günü Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 279 kilometre doğusunda yer alan Katihar ilçesinin Gerabari kasabası yakınlarında meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari, ülkede her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 180.000 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

