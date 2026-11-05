Bigadiç'te bir evde 446,35 litre kaçak içki ve 274 paket sigara ele geçirildi

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, polis kaçakçılık operasyonunda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Işıklar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada 446,35 litre kaçak içki ve 274 paket sigara ele geçirdi.

Aramada ele geçirilen içki ve sigaralar muhafaza altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA