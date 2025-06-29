Biga'daki Kocabaş Çayı'nda Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri Yaşandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık, su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerine yol açtı.
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda, dün ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.
Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ BİGA, (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel