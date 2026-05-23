Çanakkale'de silahlı kavga; 1 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen baba-oğul tarafından silah ve bıçakla saldırıya uğrayan Bilal Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, A.T. ve babası M.T. tarafından yaralanan Bilal Aydın (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli olan A.T. ve babası M.T., Bilal Aydın ile konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.T. ve babası M.T., yanlarında bulunan silah ve bıçakla Aydın'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler A.T. ile babası M.T., gözaltına alındı.

Öte yandan, olayın ardından baba ve oğulun bölgeden uzaklaştığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ BİGA, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
