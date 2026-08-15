Kızıltepe'de Bıçaklı Kavga: Doğan Çılgın Hayatını Kaybetti, Cinayet Şüphelisi Kuzeni Çıktı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Doğan Çılgın'ın (27) cinayet şüphelisi, kuzeni çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylanpınar yolu üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çılgın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Çılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Doğan Çılgın'ın cenazesi, gece saatlerde ilçe merkezindeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KUZENİ ÇIKTI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri cinayet şüphelisinin Doğan Çılgın'ın kuzeni olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı