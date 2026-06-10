16 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (3)
Ankara Etimesgut'ta bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Kayra Ataman için ikindi vakti cenaze namazı kılındı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Taha Erdem E. tarafından bıçaklanarak öldürülen özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman için Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Zeynep-Hanifi Ataman çifti, taziyeleri kabul etti. Ataman, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı