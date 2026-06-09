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Ortaokul öğrencisi bıçaklandıktan sonra kafeye sığındı

Ortaokul öğrencisi bıçaklandıktan sonra kafeye sığındı
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İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavgada öldürülen ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, yaralı halde kafeye sığınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor. Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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