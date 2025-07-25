Bıçakla Yaralama Olayında Adli Kontrol
Samsun'un Atakum ilçesinde yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenen Rahman G., Serkan D.'yi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan Rahman G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'un Atakum ilçesinde yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenip evine gelen Serkan D.'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen Rahman G., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel