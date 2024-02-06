Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden 6 Şubat depremleri anma programı

Bezmialem Vakıf Üniversitesince, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden binlerce vatandaşın anısına "Farkında Mıyız?" başlıklı program düzenlendi.

Üniversitenin Abdülhamid Oditoryumu'ndaki programda konuşan Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, bir yıl önce bugün herkeste kaygı, korku ve telaşın hakim olduğunu söyledi.

Yaşanan felaketin sadece ülkede değil, uluslararası camiada da çok ses getirdiğini aktaran Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte kurum olarak arzu ettiklerimizi yapmak adına gerekli çalışmaları başlattık. Ancak o bölgede yaşananları tam olarak hissetmek mümkün değil. Ailesinin yaşadığı köyün olduğu gibi yıkıldığı meslektaşlarımla da karşılaştım. İnsanlar sadece ailelerini değil köklerini de kaybettiler bu depremde. Deprem ülkemizin gerçeği, biz depremi davet etmedik, deprem her zaman hayatımızda oldu ve var olmaya devam edecek. Sadece depremi değil kısa bir süre önce Kovid-19 salgınıyla da bütün insanlık karşı karşıya kaldı. Bu senaryoları artırmak mümkün. Acılar ve felaketler her zaman var, olmaya da devam edecek. Önemli olan bu yaşanan acıları, korkuları göğüslemek, afetlere hazırlıklı olmak."

Afetlerde Gönüllülük Bilgilendirme Programı

Bezmialem Arama Kurtarma Ekip Lideri Dr. Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan da ilk günün şokunu atlattıktan sonra kurumda toplanan yardımları ve gönüllülerin gitme taleplerini koordine etmek adına 'Afetlerde Gönüllülük Bilgilendirme Programı"nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erdoğan, bu süreçte deprem bölgesine gitmek isteyen her birimden toplam 1006 personelin kendilerine başvurduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ailesi bölgede yaşayan öğrencilerimiz, mezunlarımız ve personelimizle iletişime geçtik. Kurumumuz çatısı altında ayni ve nakdi bağış yapmak isteyen personeli organize ettik. AFAD ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek ihtiyaç dahilinde sağlık personelimizden oluşan ilk kafileyi bölgeye gönderdik. Giden ekiplerimizin arasında çeşitli birimlerden hocalarımız, yöneticilerimiz ve idari personelimiz yer aldı. Hep birlikte tek yürek olduk ve yaraları sarmaya çalıştık."

"Ekibimle vatandaşlarımıza yardım ettik"

Eyüpsultan Afet Yönetimi Ekip Amiri Hasan Söker ise ekip olarak yaklaşık 3 yıldır faaliyette olduklarını belirterek, yurdun çeşitli yerlerindeki afetlerde görev aldıklarını söyledi.

Söker, 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 10 gün bölgede aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Ekibimle vatandaşlarımıza yardım ettik. Döndükten sonra 'Deprem ülkesinde yaşıyoruz ve buna hazırlıklı olmak için neler yapabiliriz? dedik. Eyüpsultan Belediyesi olarak buna yönelik bir eğitim alanı oluşturduk. Okullarda, kamu kurumlarında, özel firmalarda afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. Uygulamalı olarak arama kurtarma eğitimleri düzenliyoruz."

Anma programı kapsamında deprem bölgesinden karelerin yer aldığı özel bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Programa, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Afet Hemşirelik Kulübü ve Toplum Gönüllüleri Kulüpleri öğrencileri de katıldı.