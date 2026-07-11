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Konya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Konya'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda silah, uyuşturucu ve senet ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltında alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Beyşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 6 tüfek, 1173 fişek, 8 sikke, 4 dedektör, 936 gram uyuşturucu madde, 9 kök kenevir ve 4 senet ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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