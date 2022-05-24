Beyşehir'de tarım komisyonu toplantısı yapıldı - Haberler

Beyşehir'de düzenlenen tarım komisyonu toplantısında, tarım ve hayvancılık yatırımları konuşuldu.

Beyşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı, Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yazlık, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, TMO Konya Başmüdürü Mustafa Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parlar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçüköğen, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, ilgili kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtar ve mahalle temsilcileri tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sorun ve taleplerini milletvekilleri Gülay Samancı ve Halil Etyemez ile beraberindeki heyete iletti.

Beyşehir'de üreticilere 116 milyon 770 bin liralık bitkisel üretim, 72 milyon 617 bin liralık hayvancılık desteği ödemesinin yapıldığı hatırlatıldı.