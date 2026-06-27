Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu sürücü Yusuf K. öldü. Aynı ilçede farklı kazalarda 11 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Yusuf K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir Antalya kara yolunun 13. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Yusuf K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, Beyşehir ilçesinde farklı adreslerde yaşanan trafik kazalarında da 11 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar