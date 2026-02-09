Beyşehir'de doğa tutkunları kar yürüyüşü yaptı

Beyşehir ilçesinde bu yılki geleneksel kar yürüyüşü, doğa tutkunlarının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği etkinlik, Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşler Topluluğu tarafından organize edildi.

Her yıl şubat ayında düzenlenen bu geleneksel yürüyüşün rotası, Anamas Dağının eteklerindeki ilçenin İslibucak mevkisi oldu.

Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplı ormanda, eriyen karların ve yağmurun oluşturduğu pınarlar arasında coşkulu bir yürüyüş yaptı. Karlarla kaplı doğa, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu yılki yürüyüşe 422 doğasever katıldı. Konya ve çevre ilçelerden gelen katılımcılar, araçlarla etkinliğin yapılacağı alana taşındı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, rekor katılımın sağlandığı etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.