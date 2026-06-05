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Beyşehir'de evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 17 aylık bir çocuk, evlerinin penceresinden yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evin penceresinden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Üzümlü Mahallesi'nde, 17 aylık A.Z.K, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından A.Z.K. Konya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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