Beyrut'ta Gazze için Destek Gösterisi

Beyrut'ta Gazze için Destek Gösterisi
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Lübnan'ın Beyrut şehrinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto eden bir gösteri düzenlendi. Hizbullah ve Şii Emel Hareketi mensubu binlerce kişi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla toplandı ve destek sloganları attı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

Hizbullah ve Şii Emel Hareketi mensubu göstericiler, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplandı.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasını protesto eden göstericiler, Filistin, Hizbullah ve Emel Hareketi bayrakları taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrail aleyhine ve Gazze Şeridi'ne destek sloganları atarak, Gazze'deki açlığı gösteren fotoğraflar taşıdı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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