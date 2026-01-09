Haberler

Sivas'ta poşet ve leğenle kayan çocuklara tahta kızak hediye edildi

Güncelleme:
Sivas Beypınar köyünde kar yağışı sonrası poşetle kayan öğrencilere, Sivas Turizm Derneği'nin katkılarıyla el yapımı tahta kızak verildi. Vali Yılmaz Şimşek, çocuklara kızaklarını dağıtarak onların sevincine ortak oldu.

Sivas merkeze bağlı Beypınar köyünde kar yağışı sonrası poşet ve leğenle kayan öğrencilere, Sivas Turizm Derneğinin katkılarıyla temin edilen el yapımı tahta kızaklar, Vali Yılmaz Şimşek tarafından hediye edildi.

Başıbüyük, Onbaşı ve Kızılca köylerine taşımalı eğitim veren Beypınar Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki çocukların köyde naylon poşet ve leğenle kaydıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşmalarının ardından Sivas Turizm Derneği çalışma başlattı.

Valiliğin de desteğiyle kentteki bir firma tarafından okuldaki 72 çocuk için el yapımı tahta kızaklar hazırlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Dernek Başkanı Hakan Bakar ile köy okulunu ziyaret ederek, kızakları öğrencilere dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların çok bilinçli, öğretmenlerinin ise çok gayretli oldukları için güzel başarılar elde ettiklerini ve kupalar kazandıklarını söyledi.

Bu nedenle onları ödüllendirmek istediklerini belirten Şimşek, "Onlara birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikre, geçen gün çocuklarımızın poşet ve leğenle kayması vesile oldu. Onların sevinçlerini daha da artıralım, sevinçlerine ortak olalım istedik. Bu vesileyle buraya geldik, kızakları dağıttık. Kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kızaklarına kavuşan öğrenciler okul yakınındaki rampa yolda toplu halde kayarak yeni kızakların keyfini çıkardı.

Programın sonunda çocuklara ekmek arası sucuk ikram edildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Haberler.com
