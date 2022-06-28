Beypazarı'ndan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'ndan kısa kısa

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Kayabükü ve Tacettin mahallelerine ziyarette bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Kayabükü ve Tacettin mahallelerine ziyarette bulundu.

Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan ile bir süre önce dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Kayabükü ve Tacettin mahallelerine giderek incelemede bulundu.

Köylerde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, burada köylerin genel durumu ve zarar gören ekili alanlar konusunda bilgi aldı.

Erdoğan, köyleri yakından tanımak ve meydana gelen zararların bilgisini yerinde almak için ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Beypazarı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Refiki Esma Atasever başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Fatma Sinem Eraslan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddet vakaları konusunda bilgiler paylaşıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title