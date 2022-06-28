Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Kayabükü ve Tacettin mahallelerine ziyarette bulundu.

Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan ile bir süre önce dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Kayabükü ve Tacettin mahallelerine giderek incelemede bulundu.

Köylerde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, burada köylerin genel durumu ve zarar gören ekili alanlar konusunda bilgi aldı.

Erdoğan, köyleri yakından tanımak ve meydana gelen zararların bilgisini yerinde almak için ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Beypazarı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Refiki Esma Atasever başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Fatma Sinem Eraslan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddet vakaları konusunda bilgiler paylaşıldı.