Beypazarı'nda Uyuşturucu ile Mücadele Semineri Düzenlendi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminar, madde bağımlılığının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele semineri düzenlendi.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminerin, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Seminerde, madde bağımlılığı ve madde bağımlılığının önlenmesi gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi.