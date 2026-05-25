Ankara'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
M.K'nin kullandığı 06 CAU 370 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi'nde Suriye uyruklu B.E'nin kullandığı 06 MC 5767 plakalı üç tekerlekli ve sepetli elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak