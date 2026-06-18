Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmeyen Arif Uysal'ın (79), Dikenli Dere bölgesinde cansız bedeni bulundu.

Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal, 12 Haziran'da Çukurören Yaylası'nda mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmedi. Haber alınamayan Uysal'ın yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Uysal'ın bugün Dikenli Dere bölgesinde cansız bedeni bulundu. Cansız beden, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı