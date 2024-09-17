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Beypazarı'nda Mahalle Sakinleriyle İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, Adaören Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve geleceğe yönelik projeleri tartıştı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, Adaören Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Muhtarlık tarafından köy konağında düzenlenen etkinlikte muhtar Yusuf Ok, Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Kasap'a mahalle sakinlerinin taleplerini aktardı.

Kasap, çok yönlü çalışmalarda bulunduklarını belirterek, mahalleleri güzelleştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Toplantılarda mahalle sakinleri ve ihtiyar heyetiyle bir araya gelerek, çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Kasap, "Bir bir tüm sorunları alıyoruz, Adaören Mahallesi'nde de aldık. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinde geleceğiz. Başkente ve tarihi, turistik Beypazarı'na yakışan köyler oluşturmanın çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel ve Jandarma Karakol Komutanı Berkay Bakkal da katıldı.

Beypazarı Muhtarlar Derneğinden birlik ve beraberlik yemeği

Beypazarı Muhtarlar Derneği tarafından birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Dernek başkanı ve Çakıloba Mahallesi Muhtarı Kazım Uysal öncülüğünde Karagöl Yaylası'nda gerçekleştirilen yemeğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcı Nurettin Günel, Jandarma Karakol Komutanı Berkay Bakkal, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan ve Beypazarı Kent Konseyi Başkanı Mesut Berispek katıldı.

Etkinlikte, ilçede yürütülen hizmetler, mahallelerin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kasap, misafirperverlikten dolayı muhtarlara teşekkür ederek, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali için davetiye verdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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