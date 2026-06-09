Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okuldan çıktıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün için arama çalışmaları sürüyor. Genç kızın elektrikli bisikleti, okul çantası ve ayakkabıları İnözü Vadisi yakınlarında bulunurken, yaklaşık 120 kişilik ekip ve arama köpekleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün, 11. sınıf öğrencisi, dün sabah elektrikli bisikletiyle okula gittikten sonra eve dönmedi.
- Fatmanur Akgün en son saat 10.33'te okulun güvenlik kameralarında görüldü; elektrikli bisikleti İnözü Vadisi'nde yol kenarında, okul çantası ve ayakkabıları vadide bulundu.
- Kayıp öğrenci için jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 120 personel ve arama köpekleriyle arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün'den haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti.
Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletiyle okula gitti ancak gün sonunda evine dönmedi.
SON KEZ OKULDA GÖRÜLDÜ
Yapılan incelemelerde Akgün'ün en son matematik sınavına girdiği ve saat 10.33'te okulun güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
BİSİKLETİ, ÇANTASI VE AYAKKABILARI BULUNDU
Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Fatmanur Akgün'ün elektrikli bisikleti İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramalarda ise genç kıza ait okul çantası ve ayakkabılara ulaşıldı.
120 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen Fatmanur Akgün'e ulaşılamadı. Bölgede yaklaşık 120 personel ve arama köpeklerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.