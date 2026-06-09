Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün'den haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti.

Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletiyle okula gitti ancak gün sonunda evine dönmedi.

SON KEZ OKULDA GÖRÜLDÜ

Yapılan incelemelerde Akgün'ün en son matematik sınavına girdiği ve saat 10.33'te okulun güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

BİSİKLETİ, ÇANTASI VE AYAKKABILARI BULUNDU

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Fatmanur Akgün'ün elektrikli bisikleti İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramalarda ise genç kıza ait okul çantası ve ayakkabılara ulaşıldı.

120 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen Fatmanur Akgün'e ulaşılamadı. Bölgede yaklaşık 120 personel ve arama köpeklerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı