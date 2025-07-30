Beypazarı'nda İnşaatta Düşen Usta Ağır Yaralandı

Beypazarı'nda İnşaatta Düşen Usta Ağır Yaralandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaatın 4. katından düşen duvar ustası Sezgin Kaya ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen duvar ustası Sezgin Kaya (45) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Oğuzkent Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. Duvar ustası Sezgin Kaya, 4'üncü katta duvar ördüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Binanın zeminine düşen Kaya ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İnşaatın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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