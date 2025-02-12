Beypazarı'nda Hayatını Kaybeden Sakinler Anısına Simit Dağıtıldı
Beypazarı Boyalı Mahallesi'nde yaşamını yitiren mahalle sakinleri anısına simit dağıtıldı. Mahalle muhtarı Volkan Demir, ölen sakinleri rahmetle andı.
Beypazarı'nda yaşamını yitiren mahalle sakinleri anısına simit dağıtıldı.
Boyalı Mahallesi Muhtarı Volkan Demir, hayatını kaybeden mahalle sakinlerini rahmetle andıklarını belirtti.
Demir, yaşamını yitiren mahallerini anısına simit dağıttıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel