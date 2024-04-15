Beypazarı'nda Gençler Asker Uğurlama Gecesinde Kına Yakıldı
Başkentin Beypazarı ilçesinde gençler, asker uğurlama gecesinde ellerine kına yakılarak asker ocağına yolcu edildi.
İlçede askere giden gençlere kına yakılması geleneği sürdürülüyor.
Başağaç Mahallesi'nde askere gidecek Kadir Öztürk için uğurlama gecesi yapıldı. Köy konağındaki eğlencede ellerine kına yapılan Öztürk, vatan borcu için yolcu edildi.
İlçedeki başka mahallelerde de yeni tertip askerler için benzer uğurlama programları düzenlendi.